«ذي أوبيروي بيتش الزوراء» يحتفي باليوم العالمي للعافية

المصدر: عجمان- البيان

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أعلن منتجع «ذي أوبيروي بيتش الزوراء» في عجمان تقديم جلسات عناية شخصية احتفاءً باليوم العالمي للعافية، من خلال مجموعة مميزة من الفعاليات والأنشطة الصحية المبتكرة التي تركز على العافية البدنية والصفاء الذهني. وذلك اعتباراً من 9 وحتى 11 يونيو المقبل.

ويدعو المنتجع الضيوف لاختبار تجربة الرعاية الذاتية حيث تم اختيار تمارين تساعد على تجديد الطاقة وتنشيط العقل والجسم بعيداً عن ضغوطات الحياة اليومية. وتوفر عطلة نهاية الأسبوع في المنتجع أنشطة عافية فريدة، تأخذ الضيوف إلى عالم آخر من الحيوية والسلام الداخلي من خلال تحديات اللياقة البدنية والتمارين الصحية. وتشمل أنشطة المنتجع مجموعة من المغامرات المائية بما فيها التمارين الرياضية المائية ومسابقة سباحة حماسية في أحد أكبر أحواض السباحة في دولة الإمارات بطول 85 متراً.

ويحظى عشاق اللياقة البدنية بفرصة الاستمتاع بالتمارين المحفزة للعقل والجسد بإشراف مدربين مختصين، حيث يتيح التدريب الدائري ومعسكر شدّ العضلات إمكانية تحقيق أهداف اللياقة البدنية لدى المشاركين. وحرص المنتجع على اختيار التمارين بعناية لتقوية الجسم وتعزيز إفراز مادة الإندورفين لتحفيز النشاط والحيوية.

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