«رافلز النخلة دبي» يقدم مجموعة من التجارب العلاجية المبتكرة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن فندق رافلز النخلة دبي تقديم مجموعة من التجارب العلاجية المبتكرة للحد من علامات التقدم في السن بإشراف الدكتورة ريتا راكوس، طبيبة التجميل الشهيرة عالمياً والمقيمة في لندن، والتي تقدم نصائحها الطبية لأبرز الشخصيات من المشاهير.

ويستضيف المنتجع الشاطئي من فئة الخمس نجوم برامج الدكتورة راكوس لعلاجات الجسم والوجه ليوفر لضيوفه تجارب عافية مميزة. وتتمتع الطبيبة بشهرة عالمية، وهي طبيبة التجميل الوحيدة التي كُتب اسمها على حائط الشرف في الجمعية الملكية للطب بفضل خبرتها الممتدة لـ 25 عاماً في مجال طب التجميل وتجارب الحد من علامات التقدم في السن. وتجمع طرقها العلاجية بين أفضل التقنيات وأحدث الابتكارات التكنولوجية في عالم التجميل، وتتميز عيادتها الرئيسية في منطقة نايتسبريدج الفاخرة بلندن بمكانة بارزة في القطاع باعتبارها مركزاً لتقديم أفضل العلاجات المبتكرة.

وتتضمن قائمة رافلز النخلة الجديدة مجموعة من التجارب العلاجية المبتكرة، بما فيها تجربة ريد كاربت فيشال الحائزة على جوائز بإشراف الدكتورة ريتا راكوس، والتي تضمن استعادة حيوية الوجه والحصول على بشرة صحية ومشدودة بالاعتماد على تقنية الفورتكس وأفضل المواد المغذية.

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