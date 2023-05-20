«لايك ديجيتال» راعٍ فضي لمعرض «سيملس دبي 2023»

المصدر: دبي - البيان

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تشارك «لايك ديجيتال وشركائها» كراع فضي في معرض سيملس المرتقب دبي، والذي سيُعقد في الفترة من 23 إلى 24 مايو في مركز دبي التجاري العالمي. وستستعرض الشركة خلال المعرض حلولها وابتكاراتها في مجال التسويق الرقمي وتحقيق النجاح والتطور الرقمي. كما ستكون هناك فرصة للتواصل المباشر مع فريق الشركة ومناقشة الاحتياجات والفرص التجارية المحتملة.

وقال كارل إسكريت، الرئيس التنفيذي لوكالة لايك ديجيتال وشركائها: سعداء بالمشاركة في هذا المعرض وبأن نكون جزءاً من هذا الحدث المهم الذي يوفر منصة فريدة للتواصل وتبادل الرؤى، والمشاركة في النقاش حول مستقبل التجارة الرقمية.

وهدفنا من المشاركة في هذا الحدث هو عرض نهجنا التعاوني، بجانب شركائنا، وتمكين الشركات الأخرى من خلال الأدوات والاستراتيجيات المتطورة التي تدفع النمو وتوفر تجارب رقمية للعملاء. نتطلع للتواصل مع الحضور وتبادل الأفكار وتشكيل مستقبل الصناعة معاً.

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