«آغنر» تطلق مجموعتها لموسم ربيع/صيف 2023

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

طرحت «آغنر» مجموعتها الجديدة من الحقائب لموسم ربيع/‏صيف 2023 بأسلوب خلّاق يجمع بين القديم والجديد، وبين الحرفية التقليدية وتقنيات التصنيع الحديثة بتناغم تامّ. وتحمل المجموعة اسم Panta Rhei، والاسم مستمد من فلسفة للفيلسوف اليوناني هيرقليطس الذي اعتبر أنّ الثابت الوحيد في الكون هو التغيّر المستمرّ.

وتشهر «آغنر» بهويّتها الخاصة، وبابتكار تصاميم كلاسيكية لا تفقد رونقها مع مرور الزمن، مع تفاصيل صغيرة تُجاري العصر. ,تعبّر تصاميم العلامة عن الحرفية الأصيلة وتلبّي الحاجة إلى المتانة والاستهلاك الرشيد. لذا تتمحور المجموعة حول مفهوم الطبيعة كمصدرٍ للحياة بكل أشكالها، ويتجلّى ذلك بالأشكال البسيطة وتقنيّات الحياكة الفنية والنسيج المخرّم والألوان الطبيعية الناعمة مثل البيج والأبيض.

وتفسح المجموعة المجال أمام الألوان القوية مثل الأحمر والأخضر، والأشكال البارزة، والتفاصيل اللافتة مثل السلاسل الكبيرة. ,هكذا تسير «آغنر» بخطى واثقة نحو المستقبل.

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