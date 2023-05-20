«باريسيما تالنت» تتوسع انطلاقاً من دبي

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة «باريسيما تالنت» المتخصصة بحلول جذب المواهب العالمية التي تتخذ من دبي مقراً رئيساً لها، وهي عضو في مجموعة دلسكو العالمية، عن خططها التوسعية في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لتلبية الإقبال الكبير والطلب المتزايد على حلول المواهب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «باريسيما تالنت» تياجو كوستا «:» نستعد لافتتاح فرع في الرياض وتشكل هذه الخطوة إنجازاً هاماً لشركة «باريسيما تالنت» في عملية استقطاب المواهب، بما يتماشى أيضاً مع رؤية المملكة 2030

وأضاف: نتطلع إلى تقديم وتسخير خبراتنا في هذا المجال لاسيما معرفتنا العميقة للثقافة المحلية وديناميكية سوق العمل، لمساعدة الشركات الكبيرة والصغيرة على تحقيق النجاح.

وتتخذ شركة«باريسيما تالنت» من مدينة دبي مقراً رئيسياً لها ولديها مكتبها في أبوظبي وأكثر من 32 فرعاً في أسواق حول العالم. ويشكل افتتاح فرعها الأول في المملكة جزءاً من خططها التوسعية التي تشمل كل من الهند ومصر أيضاً.

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