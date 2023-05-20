«دايكن» تدعو إلى توحيد الجهود لخفض البصمة الكربونية لقطاع التبريد

المصدر: دبي - البيان

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عقدت دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا؛ الشركة المتخصصة في تصنيع حلول تكييف الهواء والتهوية والتدفئة والتبريد، ندوة بعنوان «نحو مستقبل مستدام» في الإمارات، بهدف تعزيز ثقة الشركاء بالحلول المستدامة، ودعوتهم إلى توحيد الجهود لإزالة الكربون من قطاع التبريد في الدولة.

وعرضت دايكن خلال الحدث، الذي أقيم في فندق أرماني دبي، أحدث حلولها المبتكرة في مجال كفاءة الطاقة وجودة الهواء الداخلي، مسلطة الضوء على أهمية التعاون وعلى التزامها ببناء مستقبل مستدام. وترأس الجلسة الحوارية ماساكي مياتاكي رئيس مجلس الإدارة دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا، وسامر علوية، المدير التنفيذي لشركة دايكن الإمارات، وحضرها أكثر من 300 شريك وعميل أتيحت لهم الفرصة للتعرف عن كثب على حلول دايكن ومناقشة كيفية تنفيذ أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد المستدامة. وكان الحدث أيضاً فرصة لمناقشة أهداف الاستدامة في الإمارات وكيف يمكن للشركات المساهمة في بناء مستقبل مستدام.

وقال سامر علوية: مع اقتراب مؤتمر الأطراف (COP28) واحتفالاً بعام الاستدامة في الإمارات، يتعين على الشركات والأفراد التعاون والمساهمة في الجهود الحكومية لإزالة الكربون. وباعتبارها المزود البارز لحلول التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد، تلتزم دايكن بتسريع الانتقال نحو التبريد المستدام في الإمارات، خصوصاً أن الأبحاث تشير إلى أن أنظمة التبريد في الدولة تمثل 60 إلى 65% من إجمالي استهلاك الطاقة للمبنى، لذا من المفيد أن يدرك أصحاب المباني ومشغلوها السبل الآيلة إلى تقليص البصمة الكربونية، وأن يتحمل كل فرد في المجتمع مسؤوليته لإدارة الطاقة بكفاءة.

وتشير إحصاءات البنك الدولي إلى أنه بين الفترة الممتدة من 1990 وحتى 2016 ارتفعت كمية الطاقة المستخدمة لتبريد المساحات في الشرق الأوسط خمسة أضعاف من 25 تيراواط إلى 125 تيراواط في الساعة، مما يؤكد الحاجة إلى توفير حلول مبتكرة لتقليل استهلاك الطاقة وتعزيز الاستدامة. وعند تخفيض استهلاك طاقة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بنسبة تتراوح بين 20 و25% يمكن للعملاء توفير إلى 18% من إجمالي فواتير الطاقة الخاصة بهم.

وتشمل حلول دايكن المرنة نماذج ESCO لاستبدال نظام التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد بالكامل ونماذج اشتراك التبريد كخدمة ونماذج مخصصة للتبريد الصناعي والتجاري والنقل. تم تصميم هذه الحلول لتناسب الاحتياجات الخاصة بكل عميل وتأتي مع عمليات مراقبة الطاقة وعقود الصيانة الشاملة وحلول المراقبة عن بُعد، ومع عمليات الأنظمة الاختيارية والأتمتة والضوابط والحلول الجاهزة وحلول دايكن المتصلة.

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