اختتام «سيتريد 2023» بالتركيز على الحوكمة

المصدر: دبي- البيان

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اختتمت فعاليات مؤتمر ومعرض سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط 2023، الحدث الرئيس ضمن فعاليات أسبوع الإمارات البحري، في مركز دبي التجاري العالمي، محققاً نتائج بعيدة المدى للصناعة البحرية. وقد ركز اليوم الثالث من الحدث على التميز في القطاع البحري، وسلط الضوء على أهم إنجازات دولة الإمارات التي كرست مكانتها باعتبارها مركزاً بحرياً عالمياً رائداً. وشمل المؤتمر عدداً من المناقشات والجلسات الحوارية التي تناولت آخر المستجدات والتوجهات، مع التركيز على أهمية الحوكمة والإدارة الرشيدة لتبني التميز في القطاع البحري.

ويعود الفضل في النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر ومعرض سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط 2023 إلى قدرته على جمع القيادات وصناع القرار وكبار المؤثرين من المعنيين في القطاع البحري، لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات. وقد أسهم المشاركون بمناقشات بناءة، ركزت على تطوير التجارة والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات.

واستعراض طيف واسع من الموضوعات، ابتداءً من تبني أفضل ممارسات الاستدامة إلى الرقمنة والابتكار في الحلول اللوجستية، مع التأكيد على جهود الإمارات في دعم التميز في الأعمال والاهتمام بالأفراد العاملين في القطاع.

وقال كريس مورلي، مدير المجموعة في ماريتايم للفعاليات في إنفورما ماركتس:»نجحنا خلال هذه النسخة من مؤتمر ومعرض سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط 2023، بأن نكون محفزاً رئيساً للتعاون والتكامل بين الجهات الفاعلة في القطاع البحري، وركزنا على تبني ممارسات الاستدامة التي تعد من أهم الأولويات؛ حيث بذلنا جهوداً كبيرة لدفع الصناعة نحو خفض انبعاثات الكربون، من أجل مستقبل أكثر خضرة في قطاع الشحن البحري.

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