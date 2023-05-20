إماراتية نائب لرئيس غرفة التجارة والصناعة الإماراتية الأنغولية

المصدر: دبي- البيان

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اختارت غرفة التجارة والصناعة الإماراتية الأنغولية رائدة الأعمال الإماراتية الوازنة فلاح لمنصب نائب رئيس الغرفة لمدة ثلاث سنوات، بما يتماشى مع التوجهات الداعمة لإرساء أسس متينة تعزز قوة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين الصديقين، لتحقيق استدامة التطور الاقتصادي في شتى المجالات، وتحقيق الأهداف الاقتصادية وفق أفضل الممارسات.

وتضطلع الغرفة بدور حيوي في إرساء سياسات اقتصادية مواتية من شأنها رفع مستوى النمو والتطور التجاري، بما يسهم في تمكين الشركات الاقتصادية في البلدين من تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وفرص التعاون في هذه المجالات.

وأكدت الوازنة فلاح أنها ممتنة لهذه الثقة الكبيرة بتواجدها في هذا المنصب، بما يمكنها من ترسيخ الجهود التي تكرّس التطور الاقتصادي، وتسهيل قنوات التواصل والتبادل التجاري، وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لضمان ازدهار العلاقات التجارية الاقتصادية، بما ينسجم مع الرؤى المشتركة بين البلدين.

وأضافت إن الغرفة تمثل منصة متكاملة للشركات ورجال الأعمال والمستثمرين بكلا البلدين، وتعزز استكشاف الخيارات الاقتصادية، وتوفير الدعم والمعلومات وتسهيل فرص الاستثمار، وتوفير أرضية صلبة من شأنها الارتقاء بالتطلعات الاقتصادية والتجارية.

وأكدت الوازنة فلاح حرصها على الاضطلاع بدورها في دعم الجهود الرامية لتقوية الفرص الاستثمارية، وفتح المزيد من آفاق التعاون لرجال الأعمال في البلدين، امتداداً للرؤى التشاركية الداعمة للتطور الاقتصادي خلال السنوات الخمس الماضية التي شهدت تأسيس الغرفة.

وأضافت: ندرك جيداً أهمية الدور الذي تضطلع به الغرفة في دفع الجهود المحفزة للتعاون التجاري والازدهار الاقتصادي، والتنمية المستدامة، في إطار الروابط المشتركة بين البلدين، والتي تتأسس على قيم اقتصادية متنامية، هيأت لرجال الأعمال أفضل الفرص الاستثمارية وفق أرضية راسخة كان لها الأثر الفعال في امتداد الروابط الاقتصادية، وجلب الاستثمارات وفتح آفاق أوسع للمستثمرين ورجال الأعمال.

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