«الخليج للملاحة» و«مصرف عجمان» يتصدران ارتفاعات سوق دبي في أسبوع

المصدر: دبي- محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجاوزت سيولة الأسهم المحلية خلال الأسبوع 6.8 مليارات درهم، موزعة بواقع 4.87 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.93 مليار درهم في سوق دبي. وجرى التداول على 1.99 مليار سهم عبر تنفيذ 95.96 ألف صفقة.

وفي 5 جلسات، تصدر سهما «الخليج للملاحة» و«مصرف عجمان» ارتفاعات سوق دبي، وارتفعا بنسب 30% و8.5% على التوالي، وصعد قطاعا المرافق العامة والصناعة بنسب 0.8% و0.46%.

وشهد سوق دبي المالي، خلال الأسبوع، ارتفاع أسهم تعاونية الاتحاد 6.7%، وسلامة 5.3%، وأمانات القابضة 4.2%، وزاد تكافل الإمارات 3.8%، ودار التكافل 1.3%.

وفي سوق أبوظبي صعدت أسهم بنك أم القيوين الوطني 9%، وأسمنت الخليج 3.9%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 3.6%، وإشراق للاستثمار 3.22%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 2.9%، وأدنوك للحفر 1.9%، وزاد أي دي سي كوربوريشن 1.85%، وجي أف أتش المالية 1.5%، وملتيبلاي 1.3%، وبروج 0.76%.

أداء يومي

وعلى المستوى اليومي، أغلق مؤشر سوق دبي المالي أمس عند مستوى 3544.53 نقطة، متراجعاً 0.31%، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند مستوى 9478.69 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.31%.

واجتذبت الأسهم المحلية في جلسة أمس سيولة بنحو 972.13 مليون درهم موزعة بواقع 797.84 مليون درهم في سوق أبوظبي، و174.32 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 242.4 مليون سهم عبر تنفيذ ما يقارب 13.5 ألف صفقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز