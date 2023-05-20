الإمارات تروّج مزاياها الاستثمارية في منتدى قازان

المصدر: كازان - روسيا - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً إماراتياً يضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال إلى مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان، إحدى جمهوريات روسيا الاتحادية.

وعقد الدكتور الزيودي سلسلة من الاجتماعات الوزارية واللقاءات مع ممثلي مجتمع الأعمال، وألقى كلمة أمام منتدى قازان الاقتصادي الدولي الرابع عشر، الهادف إلى تعزيز التعاون بين روسيا والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وجرى خلال اللقاءات التي عقدها الزيودي مناقشة آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها العلاقات التجارية والاستثمارية وقضايا المناخ.

وشارك الزيودي خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في جلسة حوارية للتواصل وتحفيز الاستثمار بين الدول العربية وروسيا. وضمن كلمته الافتتاحية، سلط الضوء على المزايا التي تجعل الإمارات إحدى الوجهات العالمية الرائدة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وكيف يساعد الاستثمار الاستراتيجي، الذي تحفزه مبادرات مثل «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة»، على إنشاء اقتصاد معرفي متنوع. كما ناقش خلال إحدى الجلسات دور الممر التجاري بين الشمال والجنوب في تسهيل التجارة البينية في المنطقة.

منصة مهمة

وقال ثاني الزيودي: تحرص الإمارات على متابعة الفرص الاستثمارية مع دول آسيا الوسطى، ويوفر منتدى قازان منصة مهمة لبحث مجالات الاهتمام المشترك، خصوصاً في القطاعات ذات الإمكانات العالية، والتي تشمل تحول الطاقة والأمن الغذائي. كما تزخر المنطقة بالفرص وتمتلك علاقات راسخة مع دولة الإمارات وتشكّل سوقاً طبيعياً يمكن للمستثمرين والمصدرين لدينا استكشافه.

شراكة تجارية

وعلى هامش المنتدى، التقى معالي الزيودي خلال زيارته سيد نافيد قمر، وزير التجارة الباكستاني، لمناقشة سبل توطيد الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين، وتوفير المزيد من فرص النمو المشترك لمجتمعي الأعمال، خصوصاً في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ضم وفد الإمارات حمد الحبسي، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة الإمارات في موسكو، والدكتورة فرح الزرعوني الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والأنظمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وداوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي لملتقى الاستثمار السنوي، وراشد الطنيجي مدير إدارة الترويج التجاري في وزارة الاقتصاد، ومحمد اليماحي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وطارق الهنائي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وخالد المرزوقي نائب الرئيس لتطوير الأعمال الدولية في مجموعة كيزاد، وراج جيت سينغ واليا نائب المدير المالي في موانئ دبي العالمية، وسيرجي شيماردا عضو مجلس الإدارة في موانئ دبي العالمية روسيا، وفاليريا جرابوفسكايا أخصائية تجارية في مجموعة كيزاد، وعبدالعزيز الشامسي مساعد مدير قطاع الاتصال والأعمال في غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز