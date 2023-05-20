«سلامة» للتأمين تستعد لمرحلة جديدة من النمو

المصدر: دبي - البيان

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تستعد الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، أكبر مزود لحلول التأمين التكافلي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الإمارات لمرحلة جديدة من النمو، معلنة عن تعيين والتر جوب رئيساً تنفيذياً لها، بعد أن تم الحصول على موافقة مصرف الإمارات المركزي.

ومع اتساع نطاق انتشار التأمين التكافلي في دولة الإمارات، تتمتع «سلامة» بوضع جيد يؤهلها لإضافة قيمة حقيقية في هذا القطاع من خلال عروض منتجاتها التي تتمحور حول العملاء وحلولها القائمة على التكنولوجيا، والمتاحة للعملاء عبر جميع قطاعات السوق. وسيعمل جوب بشكل وثيق مع مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية لتوجيه طموحات وخطط نمو الشركة وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع التأمين التكافلي. وبالإضافة إلى أعمال «سلامة» في دولة الإمارات، سيتولى جوب الإشراف على الشركات الدولية التابعة لها، وإدارة استراتيجيتها المتعلقة بالاندماج والاستحواذ، وخطط التوسع.

وقال سعيد الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة «سلامة»: «يسرنا انضمام والتر جوب إلى فريق عمل «سلامة». ونحن واثقون بأن قدراته المتميزة في مجالات الاستراتيجية والقيادة ستدعم التزامنا بتحقيق نمو كبير في أعمالنا. وستواصل «سلامة» تركيزها على تقديم خدمات تعزز مكانتنا في الوقت الذي نستمر في رعاية المواهب الوطنية وتطوير قيادات إماراتية مميزة في قطاع التأمين، وهي من المهام الرئيسية أيضاً للرئيس التنفيذي الجديد».

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