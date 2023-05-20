«النقد العربي»: دور حاسم للتأمين في الحد من تأثير المناخ على الاقتصاد

المصدر: أبوظبي - وام

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قال الدكتور عبدالرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن صناعة التأمين تلعب دوراً حاسماً في دعم استراتيجيات التكيّف والتخفيف للحد من تأثير تغيّرات المناخ على المجتمعات والاقتصادات، بصفتها لاعباً رئيساً في إدارة المخاطر.

وأضاف في كلمته الافتتاحية باجتماع هيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية حول «تداعيات تغيّرات المناخ على صناعة التأمين في المنطقة العربية: استراتيجيات التكيّف والتخفيف»، أن صناعة التأمين تتطلب تطوير منتجات وخدمات مبتكرة لمساعدة الأفراد والشركات والحكومات في التعامل مع تأثير تغيّرات المناخ وتقليل بصمتهم الكربونية.

وأوضح أنه لتحقيق ذلك لا بد من توفر مزيجٍ من نماذج المخاطر وتحليلات البيانات واستراتيجيات الاستثمار المستدام التي تدعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، كما يتعين على صناعة التأمين أن تعمل بشكل تعاوني مع أصحاب المصلحة الآخرين لتطوير استراتيجيات فعّالة للتكيف والتخفيف يمكن أن تساعد في تقليل تأثير تغيّرات المناخ ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف أن المنطقة العربية تتوفر فيها إمكانات معتبرة في مجال التأمين، وبالتحديد في مجال التأمين المستدام، وتعمل السلطات الإشرافية في الدول العربية على توجيه قطاع التأمين نحو الاستدامة بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتعبئة المدخرات وتنميتها لتمويل التنمية المستدامة، إضافة إلى أثر ذلك في تقوية دور قطاع التأمين في توفير الحماية للأفراد والممتلكات، لا سيّما في ظل التحول الرقمي.

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