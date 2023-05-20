مجلس إدارة «الجرافات البحرية» يقر الاكتتاب في «أدنوك للإمداد»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الجرافات البحرية الوطنية أن مجلس إدارتها أصدر أول من أمس قراراً بالتمرير، يتضمن الموافقة على الاكتتاب في شركة أدنوك للإمداد والخدمات بمبلغ إجمالي وقدره 30 مليون دولار (110 ملايين درهم).

وبدأت فترة الاكتتاب على أسهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات 16 مايو الجاري، من خلال طرح 15 % من رأسمالها، ما يعادل 1109.8 ملايين سهم من أسهمها، ومن المتوقع اكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق أبوظبي للأوراق المالية الخميس 1 يونيو 2023.

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