«قمر معماري».. حلم رائد أعمال كندي في دبي

المصدر: (دبي - أ ب)

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رسخت دبي مكانتها وجهة لأبرز المبدعين والمبتكرين والمتخصصين في التصميمات المعمارية حيث يتسابق كبار المعماريين وأصحاب الابتكارات العقارية المتفردة عالمياً في طرح أفكارهم وتصمياتهم المبتكرة وتحويلها من أفكار إلى أيقونات معمارية في دبي.

وتتضمن المشاريع والأيقونات المقترحة «قمر دبي» وهو مشروع عقاري رائد تقدر كلفته بـ 5 مليارات دولار ويعد أيقونة وتحفة معمارية يمكن إضافتها إلى سجل الإمارة العقاري المميز من ناطحات السحاب وحلم جديد ينير أفق دبي.

ويطمح رائد الأعمال الكندي مايكل هندرسن المؤسس المشارك لشركة منتجعات «مون وورلد ريزورتس» الكندية، لبناء نموذج محاك للقمر بارتفاع 274 متراً، فوق مبنى بطول 30 متراً في دبي التي تحتضن أطول برج في العالم وعجائب معمارية أخرى. وتتمتع دبي بسوق عقاري نشيط، مع تحولها الى وجهة عالمية رائدة للأعمال والسياحة، تستقطب الأثرياء من مختلف أنحاء العالم.

ويضم المشروع المقترح منتجعاً سياحياً داخل الهيكل الكروي، وفندقاً يشمل 4 آلاف غرفة، وساحة قادرة على استيعاب 10 آلاف شخص ومستعمرة قمرية سوف تمنح روادها شعوراً بالسير على القمر فعلياً. ويقبع القمر على مبنى دائري أشبه بقاعدة تمثال، ويتوهج في الليل. واعتمدت العروض الفنية الخاصة بالمشروع التي قدمتها مون ورلد ريزورتس على موقع القمر.

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