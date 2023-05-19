الإمارات الثانية عالمياً في ثقة العملاء بالقطاع المصرفي

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كشف اتحاد مصارف الإمارات، عن ارتفاع معدل وصول الخدمات الرقمية المستخدمة في عدد من القنوات المصرفية إلى 100%، الأمر الذي يعكس التطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات في توظيف التكنولوجيا المتقدمة وثقة العملاء في مستويات الأمان لهذه الخدمات.

وأكد جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات، ارتفاع مستويات ثقة العملاء في القطاع المصرفي، إذ تحتل دولة الإمارات المركز الثاني عالمياً من حيث ثقة العملاء في البنوك بمعدل 84% في العام 2022 وفقاً للمؤشر السنوي الذي يجريه اتحاد مصارف الإمارات سنوياً.

وأضاف صالح، على هامش قمة "ميا فاينانس" للتكنولوجيا المصرفية بدبي، أن القطاع المصرفي يأتي في طليعة الابتكار والتطور وتبني وتوظيف التكنولوجيا المتطورة، مدعوماً بالرؤية الاستراتيجية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يتميز بنهجه الاستباقي في وضع الأطر الملائمة للتعامل مع التطورات التكنولوجية، ودعمه للقطاع المصرفي من أجل تطوير حلول مبتكرة وتوفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة آمنة وموثوقة وسهلة الاستخدام.

وأوضح أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يعد نموذجاً في التحول الرقمي، إذ شهدنا نمواً ملحوظاً في اعتماد التكنولوجيا المصرفية المتطورة، وتزويد العملاء بخدمات ومنتجات مصرفية متطورة عبر مختلف القنوات الرقمية، حيث وصلت نسبة وصول الخدمات المستخدمة في العديد من القنوات الرقمية إلى 100%.

وذكر أن الإمارات تواصل تعزيز صدارتها في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، الأمر الذي يرسخه اعتماد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي استراتیجیة التحول الرقمي خلال العام 2022 لضمان توفير بنیة تحتیة آمنة وفعالة للمدفوعات الرقمیة وتوظيف التكنولوجيا في الخدمات المصرفية، ودعم صياغة مستقبل التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات، وتعظيم الاستفادة من تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي والبيانات، وتطوير البنية التحتية لحلول الحوسبة السحابية الآمنة للقطاع.

ويعمل اتحاد مصارف الإمارات، في ظل توجيه من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على دعم وتسريع وتطوير التحول الرقمي في المصارف الأعضاء في الإتحاد، مع الحرص على توفير أقصى درجات الأمن الإلكتروني والخصوصية، وتأهيل رأس المال البشري وتعزيز الأمن السيبراني، وتوظيف التكنولوجيات المتطورة من أجل تحسين إدارة المخاطر وإدارة التكاليف وتعزيز الفاعلية لتطوير حلول تقنية للأعمال ومكافحة الاحتيال.

ودعا المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات للاستفادة من فرص المناقشات في القمة لاستكشاف أحدث الاتجاهات والتقنيات في مجال الخدمات المصرفية المبتكرة، وتبادل الأفكار وأفضل الممارسات وبناء شراكات مثمرة للمساهمة في تطوير القطاع المصرفي بدولة الإمارات وترسيخ مكانته الريادية.

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