طيران الإمارات تقدم الإنترنت مجاناً لجميع الركاب أعضاء سكاي واردز

المصدر: البيان

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أصبح بإمكان ركاب طيران الإمارات في جميع الدرجات الاستمتاع باتصال مجاني بمجرد انضمامهم إلى عضوية سكاي واردز طيران الإمارات، وذلك بفضل التحسينات التي أدخلتها الناقلة على النظام، ما نجم عنه ربط 30 ألف راكب إضافي في الدرجة السياحية على متن الطائرة بشبكة الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi مجاناً كل أسبوع.

وتُعدّ طيران الإمارات رائدةً في تطوير شبكة Wi-Fi على متن الطائرة، وقد استثمرت حتى اليوم أكثر من 300 مليون دولار أميركي في خدمات الاتصال في الأجواء.

وأصبح الآن بإمكان أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات في جميع الدرجات الاستمتاع بشكل من أشكال الاتصال المجاني. وسواء كان الأعضاء من الفئات الزرقاء أو الفضية أو الذهبية أو البلاتينية، الذين يسافرون في أي درجة، سواءً السياحية أم السياحية الممتازة أو درجتي والأولى، فإن بإمكانهم الاستمتاع بمراسلة مجانية عبر التطبيق. وبالإضافة إلى ذلك، يحصل ركاب الدرجة الأولى على إنترنت مجاني غير محدود إذا كانوا أعضاء في سكاي واردز، ما يمكنهم من التسوق أو العمل عبر الإنترنت أثناء الرحلة، وكذلك أعضاء سكاي واردز الفضية والذهبية والبلاتينية الذين يسافرون في درجة الأعمال. ويتمتع أعضاء الفئة البلاتينية في سكاي واردز بإمكانية استخدام الإنترنت مجاناً مهما كانت درجة سفرهم.

ولقي توسيع إمكانية الوصول المجاني إلى الإنترنت بعد تطوير النظام في يناير (كانون الثاني) الماضي استحسان ركاب طيران الإمارات، إذ وصل عدد المستخدمين الآن إلى 450 ألفاً شهرياً. ويمثل هذا نمواً بنسبة 30% في استخدام الركاب في عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويستخدم حالياً نحو 10% من جميع الركاب الإنترنت اللاسلكي المجاني على متن الطائرة. أما على الخطوط الأميركية، فتصل نسبة المستخدمين إلى نحو 20% من الركاب. ويتصل أكثر من 11% من الركاب على الخطوط الأوروبية والأفريقية بشبكة Wi-Fi على متن الطائرة.

وقال باتريك برانيللي، نائب رئيس أول للتجزئة والترفيه الجوي والاتصال في طيران الإمارات: "نواصل العمل مع مزودي الخدمة لتحسين تجربة الاتصال وتحسينها. فقد قدمنا في مارس (آذار)، بيانات أكثر بنسبة 55% لكل استخدام مقارنة بأوائل عام 2022 على الرغم من زيادة عدد مرات الاستخدام من قبل الركاب بنسبة 68% في الفترة ذاتها. سنواصل الاستثمار في الترقيات والتحسينات، وسوف نبدأ استلام طائراتنا الجديدة A350 في العام المقبل مجهزة بالجيل التالي من أنظمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية".

وكانت طيران الإمارات قد أعلنت عن عزمها توفير النطاق العريض الجديد عالي السرعة على 50 طائرة إيرباص A350 من المقرر أن تدخل الخدمة ضمن أسطولها اعتباراً من عام 2024. وسوف يحسّن النظام الجديد، المدعوم من "جي إكس أفييشن GX Aviation" التابعة لشركة "إنمارسات Inmarsat"، تجربة الركاب بشكل كبير مع اتصال محسّن وتغطية عالمية أكبر، حتى على الرحلات الجوية فوق القطب الشمالي. وسوف تصبح طائرة الإمارات الإيرباص A350 الأولى ضمن أسطول الناقلة التي تستفيد من شبكة الأقمار الاصطناعية "غلوبال إكسبرس Global Xpress " التابعة لشركة إنمارسات، والتي تشغل شبكة النطاق العريض الأولى والوحيدة المتوفرة عالمياً، ما يضمن للركاب الاستمتاع باتصال عالمي غير منقطع، بغض النظر عن وجهاتهم. كما ستتيح إمكانات النطاق العريض المتقدمة عالية السرعة لمسافري طيران الإمارات البقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء والعمل وتصفح الإنترنت والاستمتاع بوسائل التواصل الاجتماعي وهم مسترخون في مقاعدهم المريحة.

وسوف تستثمر طيران الإمارات أكثر من 350 مليون دولار أميركي لتجهيز 50 طائرة A350 بالجيل التالي من أنظمة الترفيه الجوي الذكية "أفانت آب AVANT Up" من "ثاليس Thales" وشاشات "أوبتيك Obtiq"، التي ستوفر للركاب تجربة وشخصية لا تُضاهى.

وللوصول إلى شبكة Wi-Fi على الطائرة مجاناً، يحتاج المسافرون ببساطة إلى الانضمام لعضوية برنامج سكاي واردز طيران الإمارات، وهي عملية سهلة ومجانية عبر emirates.com أو flydubai.com أو من خلال تطبيق طيران الإمارات الرسمي أو تطبيق فلاي دبي، ومباشرة من بوابة Wi-Fi على متن الطائرة. ويجمع سكاي واردز طيران الإمارات أكثر من 30 مليون عضو من جميع أنحاء العالم، ويقدم لهم مكافآت في الجو وعلى الأرض بما في ذلك خدمات شركات الطيران والفنادق وتأجير السيارات والبنوك والعديد من خيارات البيع بالتجزئة وأنماط الحياة. وفاز سكاي واردز طيران الإمارات بأكثر من 50 جائزة في مجال الصناعة بفضل عروضه المبتكرة وذات المستوى العالمي، بما في ذلك جائزة "برنامج العام في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا" وجائزة "أفضل خدمة عملاء" في حفل توزيع جوائز "فريكوانت ترافيللر" 2021، وجائزة "البرنامج الرائد لمكافآت شركات الطيران في العالم" في حفل توزيع جوائز "وورلد ترافيل" 2022. كما أدرج سكاي واردز طيران الإمارات ضمن قائمة "يو إس إيه توداي USA Today" لأفضل 10 برامج للمسافر الدائم 2022 نتيجة اختيار القرّاء.

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