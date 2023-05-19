1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 378 مبايعة بقيمة 1.07 مليار درهم، منها 42 مبايعة للأراضي بقيمة 245.19 مليون درهم و336 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 826.25 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 50 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة الوصل وأخيرا مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 120 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 444.14 مليون درهم منها 15 رهنا لأراض بقيمة 296.1 مليون درهم و74 رهنا لفلل وشقق بقيمة 148.05 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جزر العالم بقيمة 265 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 31 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 6 هبات بقيمة 19.13 مليون درهم كان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 14 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 5 ملايين درهم.

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