براند فاينانس: دبي الأولى إقليمياً والتاسعة عالمياً ضمن مدن العلامة التجارية

المصدر: دبي- البيان

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حلّت مدينة دبي كأفضل علامة تجارية للمدن لتتربع كونها الأولى عربياً وفي منطقة الشرق الأوسط، والتاسعة عالمياً، وفقاً لمؤشر "براند فاينانس سيتي" الصادر أخيراً.

وفي سياق البيانات المنشورة، أوضح التقرير العالمي تسجيل دبي 75.8 نقطة من أصل 100 نقطة على مؤشر العلامة التجارية للمدن، متقدمةً على مدن عالمية الصيت، مثل أمستردام، برشلونة، شيكاغو، زيورخ، جنيف، وهونغ كونغ، وغيرها الكثير.

وعمدت النسخة الأولى من التقرير العالمي لتصنيف نحو 100 مدينة مستندةً إلى مسح عالمي شارك فيه ما يصل إلى نحو 15 ألف شخص، من نحو 20 دولة، لتتصدر

لندن مؤشر المدن باحتلالها المرتبة الأولى بنحو 84.6 نقطة، تليها نيويورك بنحو 83 نقطة، وثالثاً باريس بنحو 79.7 نقطة.

وأكدت "براند فاينانس" أن مدينة دبي حازت على سمعة عالمية بوصفها "مدينة الذهب"، ما مكنّها من التوسع بشكل كبير في مجالات التمويل والتجارة لتترسخ صدارتها في طيف من المؤشرات المرتبطة بالأعمال والاستثمار، حيث حازت دبي على المرتبة الأولى عالمياً في إمكانات النمو المستقبلي، والثانية في الاقتصاد القوي المستقر، والثالثة بعد نيويورك ولندن كمدينة ذات أهمية عالمية.

وضمن التقرير، احتلت العاصمة أبوظبي المرتبة الثانية في معيار الضرائب الجذابة للشركات، والرابعة في سهولة إقامة الأعمال، والسابعة في استقطاب الشركات الناشئة والابتكار، والتاسعة من حيث سهولة العثور على عمل.

يجدر الذكر أن عمليات الرصد في المؤشر "براند فاينانس" اعتمدت على عكس تصورات المشاركين حول السمعة العامة للمدن واعتباراتهم الشخصية حول كل مدينة كمكان للإقامة والعيش أو كونها مصدراً للعمل وكسب الرزق فعلياً أو عن بعد، أو للدراسة، التقاعد، الزيارة والاستكشاف، أو الاستثمار، مع الإضاءة على 45 سمة أساسية للعلامات التجارية للمدن.

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