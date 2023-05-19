28 % نموا سنويا في رصيد "المصرف المركزي" من الذهب بنهاية فبراير الماضي

المصدر: وام

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أعلن مصرف الإمارات المركزي أن رصيده من الذهب على أساس سنوي ارتفع بنسبة 28% بنهاية فبراير الماضي.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف اليوم أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 15.91 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي بزيادة تعادل أكثر من 3.4 درهم، مقارنة بنحو 12.476 مليار درهم في فبراير 2022.

يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020 مقارنة 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالا سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقا مالية محتفظا بها حتى تاريخ الاستحقاق.

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