المصدر: أبوظبي - وام

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توقع عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون لدى البنك الدولي، ارتفاع وتيرة النمو في الإمارات إلى 3.4 %، خلال 2024، موضحاً أن الدولة رسخت مكانتها وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية. وأضاف: إنه من المتوقع أن يعزز القطاع النفطي، وغير النفطي، من ارتفاع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 2.8 % العام الحالي إلى 3.4 % العام المقبل، كما توقع نمواً قوياً للقطاع غير النفطي بنحو 4.8 % العام الحالي بدفع الطلب المحلي، وأداء قوياً في قطاعات العقارات والإنشاءات والمقاولات والنقل والصناعات التحويلية.

وأوضح عصام أبو سليمان أن الإمارات اتخذت خطوات كبيرة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب الجهود الحكومية للتنويع الاقتصادي، وسهولة ممارسة الأعمال والبنية التحتية المتطورة، لافتاً إلى أن الدولة احتلت المرتبة 12 من بين 63 بلداً في مؤشر التنافسية العالمية 2022.

وبحسب تقديرات البنك الدولي الصادرة، أول من أمس، من المتوقع ارتفاع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 11.7 % خلال 2023، وأن تحقق الإمارات 6.2 % فائضاً في المالية العامة نهاية العام الجاري. وبحسب وزارة الاقتصاد، حققت الإمارات نمواً اقتصادياً قياسياً في 2022، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.6 %، والتي تعد من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم، كما حققت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 2.2 تريليون درهم لأول مرة في تاريخها.

البنك الدولي: الإمارات وجهة للاستثمارات العالمية

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