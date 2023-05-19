213 مليوناً لـ 3 مبايعات عقارية في جزر العالم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن أكبر مبايعات الشقق والفلل المسجلة أمس تمثلت في 3 صفقات بيع في جزر العالم بلغت قيمتها الاجمالية 213 مليون درهم، وبلغت قيمة الصفقة الأولى 74 مليون درهم تلتها مبايعة بقيمة 71 مليون درهم بالإضافة إلى مبايعة بقيمة 68 مليون درهم في جزر العالم.

وذكرت الدائرة أن التصرفات العقارية في دبي أمس سجلت 1.7 مليار درهم عبر 451 مبايعة بقيمة 1.48 مليار درهم، منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 146.44 مليون درهم و427 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.33 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 31 مليون درهم في الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد ثم مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في البرشاء جنوب الرابعة. وتصدرت سيح شعيب 1 المناطق في عدد المبايعات وسجلت 5 مبايعات بـ8 ملايين درهم ثم مدينة هند 4 مع 4 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم.

وتصدرت مرسى دبي المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل وسجلت 87 مبايعة بقيمة 422 مليون درهم، وتلتها البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 62 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 245.8 مليون درهم منها 12 رهن أراض بقيمة 61.17 مليون درهم و98 رهن فلل وشقق بقيمة 184.63 مليون درهم أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 39 مليون درهم وأخرى في البرشاء الثانية بقيمة 24 مليون درهم.

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