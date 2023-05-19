دبي الأكثر استقطاباً للموظفين الجدد في المنطقة 2023

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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عبّرت النسبة الأكبر من أرباب العمل بالقطاع الخاص في المنطقة عن وجود خطط لديهم هذا العام لتوظيف موظفين دائمين بدبي، بحسب استطلاع لشركة «هايز الشرق الأوسط» المتخصصة في التوظيف.

وذكر استطلاع للشركة أن 65 % من أرباب العمل بالقطاع الخاص في الإمارات أعربوا عن تفاؤلهم حيال آفاق وفرص الاقتصاد في الدولة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، فيما عبر 85 % من أرباب العمل عن وجود خطط لتوظيف موظفين دائمين لديهم خلال الـ 12 شهراً المقبلة.

وأكدت سارة ديكسون، العضو المنتدب في «هايز الشرق الأوسط»، أن 2022 تميز بارتفاع معدلات التوظيف وزيادة في الرواتب، لافتة إلى أنه على الرغم من عدم اليقين في قطاع التكنولوجيا العالمي، إلا أن هذا القطاع استمر في النمو في دول مجلس التعاون، وكان الأكثر نشاطاً من حيث التوظيف، إذ ذكرت 77 % من الشركات زيادة في عدد موظفيها العالمين في هذا القطاع العام الماضي.

وأضافت: نحن محظوظون لأننا نعيش في هذا الجزء من العالم الذي شهد قوة الاستجابة للجائحة والعودة السريعة إلى النمو في 2022، ونعتقد بأن الاستقرار والاستثمار المستمر والتنويع الذي تشهده الإمارات والمنطقة عموماً يسمح للشركات عبر العديد من القطاعات بالتركيز على التوسع، وسيؤدي ذلك إلى تنافس أكبر على أصحاب المواهب، خصوصاً في المشاريع طويلة الأجل، ولا سيما في الإمارات، حيث عبر 85 % من أرباب العمل عن وجود خطط لتوظيف موظفين دائمين لديهم خلال الـ12 شهراً المقبلة.

وأكد 40 % من أرباب العمل في الإمارات ممن شملهم الاستطلاع عزمهم زيادة عدد الموظفين من مواطني الدولة خلال العام المقبل. وذكر 67 % من أرباب العمل في المنطقة أن عدد موظفيهم ارتفع في 2022، مقارنةً بـ40% في 2021، و19 % فقط في 2020.

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