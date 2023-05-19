«سكون» تستحوذ على 93 % من «اسكانا»

المصدر: (دبي - البيان)

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استكملت شركة عمان للتأمين «سكون» استحواذها على 93.04 % من رأس مال الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (اسكانا)، عن طريق إبرام صفقة خاصة بين الطرفين عبر دبي للمقاصة.

وأكدت «سكون» في بيان لسوق دبي المالي، أمس، نيتها تقديم عرض للاستحواذ على حصص بقية مساهمي «اسكانا»، وذلك فور حصولها على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وجاء الاستحواذ في إطار توقيع «سكون» اتفاقية شراء حصص في ديسمبر الماضي للاستحواذ على حصة أغلبية تتجاوز 93 % من شركة التأمين التكافلي المدرجة في سوق دبي المالي.

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