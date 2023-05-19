«عزيزي» تعلن بيع 90 % من وحدات «واحة الشاطئ»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة «عزيزي» بيع 90 % من الوحدات في مشروعها «واحة الشاطئ» المكون من 712 وحدة، بما في ذلك 476 استوديو، و200 شقة بغرفة واحدة و36 شقة بغرفتين. ويقع المشروع في مدينة دبي للاستوديوهات، إحدى أكثر المناطق حيوية ونشاطاً في الإمارة.

ويتميز «واحة الشاطئ» المجمع السكني الحديث منخفض الارتفاع، بوجود مجموعة متنوعة من المرافق، بما في ذلك حمام سباحة كبير وصالات رياضية مجهزة بالكامل، وحدائق طبيعية ومناطق لعب للأطفال، وساحة مركزية جديدة تضم العديد من المحلات التجارية المتنوعة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: يحفزنا ذلك على مواصلة تطوير مثل هذه المشاريع بمعايير عالمية. ونتطلع الآن إلى إطلاق باقي الوحدات من غرفة واحدة في الأسابيع المقبلة. والمشروع يوفر مساحات تلبي تماماً أنماط الحياة النشطة والحيوية لجيل الشباب، فئة العملاء التي يرتفع مستوى الطلب منها على هذا النوع من العقارات، الأمر الذي دفعنا لاحقاً إلى إطلاق «فيستا»، أحدث مشروع لنا في مدينة دبي للاستوديوهات.

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