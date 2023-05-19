شراكة بين بنك المارية و«إمارات» لإطلاق محفظة رقمية

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وقّع بنك المارية المحلي - البنك الرقمي في الإمارات - شراكة مع مؤسسة الإمارات العامة للبترول - إمارات، لإطلاق خدمات «Mbank Wallet»، عبر أكثر من 120 محطة وقود في دبي والمناطق الشمالية.

وتعد محفظة بنك المارية الرقمية، هي أول محفظة رقمية في الإمارات، التي تم اعتمادها وترخيصها من قبل مصرف الإمارات المركزي.

ويمكن للمستخدمين إضافة أموال إلى Mbank Wallet، من خلال الإيداعات النقدية عبر أجهزة الصراف الآلي لبنك المارية، أو من خلال أي من الأفرع الـ 400 لتحويل الأموال الشريكة لبنك المارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال علي خليفة الشامسي، المدير العام لـ «إمارات»: «هذه الشراكة مع بنك المارية، ستسهم في إثراء تجربة العملاء في محطاتنا، من خلال تزويدهم بحلول وخيارات دفع بديلة، تمتاز بالمرونة والسلاسة والأمان. وهي بداية في طريق التعاون الذي يهدف إلى تلبية احتياجات العملاء في محطات «إمارات»، سواء أكان ذلك على خدمات التزود بالوقود، أو مبيعات التجزئة في المحطات».

وقال محمد خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: «هذه الخدمة هي الخدمة الأكثر ابتكاراً وأماناً وديناميكية التي أنشأناها للعملاء، ونسعى باستمرار لخلق المزيد من الطرق للأفراد للمشاركة في الاقتصاد العالمي، من خلال تمكين الوصول السريع والمبسّط إلى النظام المالي العالمي». ( أبوظبي - وام )

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