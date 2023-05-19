مؤسسات الصيرفة تناقش اتجاهات مواجهة الجرائم المالية

المصدر: دبي- البيان

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عقدت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي النسخة الحادية عشرة من مؤتمر مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية في الإمارات، حيث شهد الحدث مشاركة مجموعة من الخبراء العاملين في القطاع، إلى جانب عدد من المشرعين، ووكالات إنفاذ القانون، وذلك لمناقشة أحدث الاتجاهات، وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الجرائم المالية.

وقال محمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة، مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي: «سعداء بالنتائج الإيجابية،التي شهدتها نسخة هذا العام من الحدث، خصوصاً المناقشات والتبادلات المعرفية القيمة، التي جرت بين الخبراء في القطاع والمشرعين ووكالات إنفاذ القانون. إن البقاء على اطلاع بأحدث الاتجاهات والتهديدات، التي تواجه القطاع أمراً بالغ الأهمية خصوصاً في ظل التغيرات المستمرة بمجال الجرائم المالية. ويعتبر المؤتمر فرصة مثالية للتعاون وتبادل المعرفة بين أصحاب المصلحة».

وشهد الحدث عرضاً تقديمياً حول مكافحة غسل من منظور وكالات إنفاذ القانون، حيث تمكن الحاضرون من الاطلاع على أحدث المبادرات التنظيمية الموجودة في دولة الإمارات، واستكشاف الفرص المرتبطة بنماذج التكنولوجيا المالية في قطاع الصيرفة، بالإضافة إلى الاطلاع على التحديات الحالية المرتبطة بثقافة الامتثال.

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