الاتحاد للطيران: 26 % نسبة خفض الانبعاثات الكربونية خلال 2022

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أصدرت الاتحاد للطيران، تقرير الاستدامة السنوي، وتشرح فيه التزامها المتواصل في الاستدامة وتقدمها نحو تحقيق أهدافها في هذا المجال. وخلال 2022، تمكّنت الشركة من تحقيق انخفاض بنسبة 26 % في الانبعاثات الكربونية للإيرادات الكلية للطن المتري لتصل إلى 482 جراماً مقارنة بنتائج 2019.

وشهد العام 2022 توقيع اتفاقية Neste لتسهيل التعاون بين المؤسسات التي تبحث عن وسائل للحد من انبعاثاتها الكربونية من خلال استخدام الوقود المستدام. وكانت الاتحاد للطيران أول شركة طيران أجنبية تتلقى الوقود المستدام في اليابان، وذلك من خلال شراكتها مع ITOCHU ووقود Neste MY المستدام للطيران. وكانت الرحلة التي تمّ تشغيلها في أواخر 2022، أول رحلة تتلقى حوالي 50000 وحدة من وقود الطيران المستدام، ليتم خفض كمية ثاني أكسيد الكربون المنتج بحوالي 75 طناً بمزيج من 39.66 % من وقود الطيران.

وواصلت الناقلة العمل مع شركاء استراتيجيين في الإمارات مثل أدنوك، مصدر وتدوير لتطوير منشأة لتصنيع وقود الطيران المستدام في الإمارات وقامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع World Energy. وشغلت الناقلة أول رحلة تسجّل صافي انبعاثات كربون صفرية بالتعاون مع World Energy وباستخدام وقود الطيران المستدام باعتماد مبدأ «حجز الوقود واستخدامه»، مع إزالة حوالي 26 ألف غالون من وقود الطائرات المصنع من النفط.

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