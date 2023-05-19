«الدار للاستثمار العقاري» تصدر صكوكاً خضراء بقيمة 500 مليون دولار

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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نجحت شركة الدار للاستثمار العقاري، أكبر شركة لإدارة العقارات في أبوظبي والتابعة لشركة الدار العقارية، بجمع 500 مليون دولار عبر إصدار أول صكوك خضراء.

وتم تحديد معدل ربح الصكوك الخضراء لأجل عشر سنوات عند 4.875 %، وهو من بين أقل معدلات الربح لأي إصدار شركة في عام 2023. وبناءً عليه، ستكون تكلفة التمويل الفعلية لشركة الدار للاستثمار العقاري أقل بكثير من متوسط السوق نتيجة لاستراتيجية التحوط الاستباقية الناجحة التي تم تنفيذها في عامي 2021 و2022 عندما كانت أسعار الفائدة طويلة الأجل منخفضة جداً. وستقلل عقود المقايضات المستقبلية التي نفذتها الشركة معدل الربح الفعلي للإصدار إلى 3.85 %.

وجاء إصدار الصكوك بعد اجتماعات ترويجية ناجحة مع مستثمرين عالميين، ما أثمر عن تجاوز الطلب عليها حجم المعروض بواقع أربع مرات وسط إقبال كبير من مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين الذين بلغت القيمة الإجمالية لطلباتهم أكثر من 2.3 مليار دولار.

والصكوك جزء من برنامج تمويل أطلقته «الدار للاستثمار العقاري» بقيمة ملياري دولار لدعم خطط نموها وتنفيذ مبادراتها المستدامة انسجاماً مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 .

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