تعيين مدير عام لـ«جميرا مرسى العرب»

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «مجموعة جميرا»، الشركة العالمية لإدارة الفنادق الفاخرة والعضو في دبي القابضة، عن تعيين هارون دورسون مديراً عاماً لـ«جميرا مرسى العرب»، أحدث وجهاتها البارزة التي تعد إضافة قيّمة تزيّن أفق دبي الساحر.

سيُشرف دورسون على سير كل العمليات التشغيلية في «جميرا مرسى العرب»، الذي يعكس نمط الحياة الفاخرة بكل تفاصيله. ويتميّز «جميرا مرسى العرب» بتصميم معماري مميز ومرسى ليخوت السوبر، إلى جانب مساكن حصرية، وتجارب متنوعة للمطاعم والمقاهي. ويأتي تعيين دورسون في وقت تحرص فيه «مجموعة جميرا» على اختيار أصول فندقية جديدة تسهم في توسيع حضورها إلى مواقع ووجهات بارزة حول العالم.

وقال توماس ماير، الرئيس التنفيذي للعمليات في «مجموعة جميرا»: «نرحب بانضمام هارون دورسون إلى فريق عملنا باعتباره مديراً عاماً لـ«جميرا مرسى العرب»، الذي يمثّل الوجهة الأحدث التي نضيفها لمحفظة المجموعة المتنامية من الفنادق والمنتجعات الفاخرة.

قال هارون دورسون: «فخور بالثقة التي أولتها لي «مجموعة جميرا» لقيادة فريق «جميرا مرسى العرب»، لا سيما وأن الوجهة ترسي معالم عهد جديد في مسيرة المجموعة، حيث تمثل هذه الوجهة البارزة معايير جديدة لفنادق ومنتجعات جميرا وعبر قطاع الضيافة فائقة الفخامة كله. أتطلّع إلى بدء هذه الرحلة الاستثنائية والعمل على إثراء تجارب ضيوفنا بذكريات لا تُنسى».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز