جائزتان لـ«الفجيرة الوطني» في الابتكار بـ«تمويل التجارة» و«التداول»

المصدر: (دبي - البيان)

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حصد بنك الفجيرة الوطني جائزتين عالميتين عن فئتي «أفضل ابتكار في تمويل التجارة» و«منصة التداول الأكثر ابتكارًا» للعام الثاني على التوالي من جوائز «فايننس بانك تيكنولوجيز الشرق الأوسط وأفريقيا» للعام 2023.

ونجح بنك الفجيرة الوطني في تعزيز سمعته البارزة في القطاع، عبر توظيف خبراته المصرفية الواسعة وفهمه لاحتياجات القطاع المصرفي في الدولة، ليكون الشريك المصرفي القادر على تقديم الدعم لعملائه والمساهمة في تحقيق أهداف أعمالهم، وهو ما ينسجم مع حرص البنك على الاستثمار في التقنيات والابتكارات الجديدة لتحسين تجربة العملاء.

ويستثمر البنك في مجال التمويل التجاري بمختلف أنواع التكنولوجيا المتطورة، بما يسهم في تحسين العمليات ويتماشى مع استراتيجيته للرقمنة، إذ حقق البنك إنجازًا مهمًا عندما أصبح أول بنك في المنطقة يستخدم تكنولوجيا Traydsteam القائمة على الذكاء الاصطناعي لأتمتة عملية فحص مستندات خطابات الاعتماد.

ويمكن للبنك بالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي هذه تقديم خدمات ذات قيمة مضافة معينة للعملاء، والتقليل من التكاليف التشغيلية. كما يستخدم البنك منصة تمويل سلاسل توريد قائمة على تقنية البلوك تشين.

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