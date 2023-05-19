«الإمارات دبي الوطني» يحصد الجائزة الكبرى في فئة «التغيير» بـ «لينكس 2023»

المصدر: دبي- البيان

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فاز بنك الإمارات دبي الوطني، بالجائزة الكبرى في فئة «جائزة التغيير»، خلال حفل توزيع جوائز دبي لينكس 2023 المرموقة. وتكرّم هذه الجائزة المساهمات التي تحدث تحولاً ثقافياً إبداعياً، عن طريق الحملات والأنشطة المؤثرة، التي تهدف إلى إحداث تغيير في العالم، من خلال معالجة القضايا العالمية المهمة، من أمثال المساواة بين الجنسين.

حملة يوم المرأة

وفاز بنك الإمارات دبي الوطني بالجائزة، عن حملته بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، التي أحيا فيها تراث عرض العازي، الذي يمتد لأكثر من 250 عاماً، وذلك خلال أمسية ثقافية، استضافت الشاعرة الإماراتية الهنوف محمد ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي.

وأثارت الهنوف إعجاب الحضور بأدائها القوي، لا سيما أنها أول امرأة تؤدي عرض العازي منذ مدة طويلة، حيث أشادت واحتفت بالإنجازات الملهمة للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعزيمتها التي يثريها تراث بلدها العريق.

تاثير إيجابي

وقال معاذ بوخش مدير التسويق التنفيذي في بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا أن تنال جهودنا لإحداث تأثير إيجابي بطرق إبداعية التقدير والتكريم. فبصفتنا بنكاً وطنياً رائداً، نسعى باستمرار إلى ابتكار أساليب هادفة للتفاعل مع العملاء والمجتمع الإماراتي، ومخاطبتهم برسائل مؤثرة وملهمة».

3 فئات

ورُشح البنك ضمن ثلاث فئات أخرى للراديو والصوت من جوائز دبي لينكس، وهي «استخدام الموسيقى وتصميم الصوت»، و«استخدام الراديو والصوت وسيلةً»، و«العلامة التجارية المحلية». وجاءت هذه الترشيحات للبنك، عن حملته بمناسبة اليوم الوطني الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تمثلت بتوجيه تحية استثنائية، وتكريماً لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء.

ويتجسد هذا التكريم في إطلاق «نشيد الإمارات للفضاء»، وهو إعادة إنتاج للنشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة «عيشي بلادي»، عبر أنغام مؤلفة بأصوات من الفضاء الخارجي. وتعكس هذه الحملة التزام بنك الإمارات دبي الوطني بدعم الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030.

وفي أعقاب الحصول على اعتماد مجموعة دبي للفلك، طوّر نشيد الفضاء باستخدام أصوات من الفضاء الخارجي، بهدف تشجيع العقول المواطنة الشابة على استكشاف علم الفلك والمجالات المرتبطة به. وتزامن الإعلان عن الحملة، مع تأكيد مركز محمد بن راشد للفضاء، موعد إطلاق أول مهمة إماراتية إلى سطح القمر من خلال «مشروع الإمارات لاستكشاف القمر».

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