موانئ أبوظبي تطور ميناء كراتشي في باكستان

المصدر: كراتشي - البيان

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قام وفد إماراتي بزيارة مدينة كراتشي، التقى خلالها فيصل سابزواري، وزير الملاحة البحرية في حكومة باكستان الفيدرالية.

ترأس الوفد الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، رافقه عدد من كبار المسؤولين، وتعد مجموعة موانئ أبوظبي محركاً عالمياً رائداً للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، وتسعى من خلال توقيع مذكرة التفاهم مع صندوق ميناء باكستان إلى توسيع نطاق شبكة الربط الإقليمي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في باكستان، مفسحة المجال لتقوية العلاقات بين الطرفين، وبذل كل الجهود لتنفيذ مشاريع التطوير والتوسعة والرقمنة في ميناء كراتشي الباكستاني.

ويعكس توقيع مذكرة التفاهم بين مجموعة موانئ أبوظبي، وصندوق ميناء كراتشي الرؤية المشتركة لكلا الطرفين لدفع مسيرة النمو المستدام، والتشجيع على التنويع التجاري، وتوطيد العلاقات الثنائية بين الإمارات وباكستان. وتشمل أوجه التعاون بين الطرفين تنفيذ مجموعة واسعة من المبادرات والمشاريع، التي تهدف إلى تطوير البنى التحتية للموانئ، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتبني حلول الرقمنة، كما ستعمل المجموعة على توظيف خبراتها الفنية لإجراء دراسات الجدوى والتحليلات، التي تضمن تحقيق النجاح التجاري لهذا المشروع.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي: سنعمل على توظيف خبرات مجموعة موانئ أبوظبي الواسعة لتحويل محطة الحاويات في ميناء كراتشي إلى مركز رئيسي لخدمات إعادة الشحن وعمليات الاستيراد والتصدير، وتماشياً مع رؤية قياداتنا للتنوع الاقتصادي فإننا نتوقع أن يسهم هذا التعاون في إبراز ميناء كراتشي مركزاً حيوياً للتجارة العالمية، ويرسخ أهميته لاعباً رئيسياً في قطاعي التجارة والخدمات البحرية، إضافة إلى تحفيز الازدهار الاقتصادي في المنطقة.

من جانبه، قال سيد رضا زيدي، رئيس مجلس إدارة صندوق ميناء كراتشي: تمثل شراكتنا مع مجموعة موانئ أبوظبي نقطة تحول فارقة لميناء كراتشي، إذ سنجمع بين نقاط قوتنا وخبراتنا لفتح أبواب الفرص وتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لمينائنا، ولمجتمع التجارة بأسره. معاً سنعمل على تحويل ميناء كراتشي إلى مركز بحري عالمي المستوى، يلبي بشكل فعال المتطلبات المتنامية على ساحة التجارة العالمية.

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