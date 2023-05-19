غرفة عجمان تتعاون مع «اتصالات للخدمات القابضة» لتطوير خدماتها

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحثت غرفة تجارة وصناعة عجمان، سبل الاستفادة من شركة «اتصالات للخدمات القابضة»، لتقديم خدمات تفوق توقعات الأعضاء، وتعزز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية، وتمكين أعضاء الغرفة من المؤسسات الخاصة من تطوير الأنشطة القائمة.

جاء ذلك خلال استقبال الغرفة وفداً من شركة «اتصالات للخدمات القابضة»، برئاسة معمر الرخيمي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات للخدمات القابضة، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تطوير شبكة علاقات اقتصادية عالمية متجددة، تدعم فرص التوسع وتطوير الأعمال، والترويج للإمارة كوجهة مثالية للاستثمار، وترسيخ نهج تشاركي يدعم التحول الرقمي وإدارة البيانات.

وأشاد عبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، بكفاءات وإمكانات المؤسسات الوطنية، ومساهمتها الفاعلة في تنمية واستدامة الأعمال وازدهار الاستثمارات المباشرة، وبالتالي، زيادة الناتج المحلي، وذلك عبر توفير باقات خدمية لوجستية، تواكب تطلعات أصحاب الأعمال والمستثمرين. وتناول اللقاء استعراضاً شاملاً حول الخدمات الرئيسة التي توفرها شركة اتصالات للخدمات القابضة والشركات التابعة لها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز