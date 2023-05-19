جمارك أبوظبي تستعرض مع بيرو تجربتها في التحول الرقمي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضافت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي دراسة معيارية عبر تقنية الاتصال المرئي مع إدارة الجمارك في بيرو، لعرض تجربتها في التحول الرقمي خلال رحلة التحول الاستراتيجي، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في جمارك أبوظبي، لا سيما في ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وأتمتة العمليات الداخلية وتطبيق المعايير الدولية الرائدة، بما يتماشى مع التغييرات الجديدة والاحتياجات والرؤى المستقبلية للعمل الجمركي.

يأتي اختيار جمارك أبوظبي من قبل منظمة الجمارك العالمية للمساهمة في هذا البرنامج، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، لتعزيز وتسهيل التجارة الدولية للبلدان المستفيدة والمختارة، حيث تمت الإشادة بممارسات جمارك أبوظبي بوصفها واحدة من الإدارات العالمية الرائدة في تطبيق المعايير الدولية وأفضل الممارسات في المجال الجمركي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز