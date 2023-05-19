«أسترا تك» تغيّر شكل علامتها التجارية الخاصة بتطبيق «بوتيم»

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت مجموعة «أسترا تك» عن تغيير تصميم علامتها التجارية الخاصة بتطبيق «بوتيم». ويأتي التغيير الجديد لشكل العلامة في أعقاب إطلاق «أسترا تك» لتطبيق «بوتيم 3.0»، في وقت سابق من الشهر الحالي، بما يتماشى مع الشعار الجديد للتطبيق: «لحياة يومية أسهل».

ويجري تطبيق «بوتيم» صفقات تفوق قيمتها المليار درهم شهرياً، كما يتيح لمستخدميه إمكانية الوصول لأكثر من 100 ألف تاجر مختلف، ونجح بتطوير خدماته، ليصبح أكبر منصة تقنية للمستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتيح لهم إجراء المحادثات مجاناً دون الحاجة لاستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة، وتحويل الأموال ودفع الفواتير وطلب الاستشارات الطبية عن بعد ومتابعة الخدمات الحكومية، مثل تجديد الهوية الإماراتية، والتقديم على تأشيرات السفر، وغيرها من الخدمات.

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