شراكة بين مكتب حبيب الملا و«چي إل إيه»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «مكتب حبيب الملا وشركاه» و«مكتب چي إل إيه وشركاؤها»، تشكيل شراكة استراتيجية بين المكتبين، مما سيمّكن المكتبين من توسيع نطاق تواجدهما الجغرافي والخدمات المعروضة من جانبهما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال الدكتور حبيب الملا، المؤسس لمكتب حبيب الملا وشركاه: «تأتي هذه الخطوة كنقلة مهمة لتطوير مكتبنا، ونحن متحمسون للتعاون مع مكتب چي إل إيه وشركاؤها، لتوفير منصة فائقة الجودة لعملائنا». وأكّد أن توقيع مذكرة التفاهم هذه هي خطوة مهمة بالنسبة لنا سيتاح من خلالها تغطية منطقة واسعة تمتد من الكويت إلى مصر، كما ستتيح أيضاً للمكتبين تقديم خدمات قانونية شاملة لعملائنا في جميع أنحاء المنطقة.

وقال نادر العوضي، الشريك المؤسس في چي إل إيه وشركاؤها: «شراكتنا مع مكتب حبيب الملا وشركاه هي محطة مهمة بالنسبة لنا ونحن واثقون من أنها ستعزز كثيراً من خبرتنا في المنطقة وتوفر لعملائنا أفضل الخدمات القانونية».

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