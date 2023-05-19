«حوكمة» يحتفل بـ 17 عاماً من النجاحات

المصدر: دبي - البيان

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يحتفل «حوكمة»، المعهد الرائد للحوكمة بـ 17 عاماً من التفوق، وبعام آخر من الإنجازات البارزة في تحسين حوكمة الشركات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومع أكثر من 100 عام من الخبرة، التي يتمتع بها أعضاء المجلس الاستشاري، وأكثر من 30 شراكة وتجمعاً استراتيجياً دولياً، يعد معهد «حوكمة» قوة محورية في دفع تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة على مدار عقدين من الزمن، واستقطب معهد «حوكمة» - الذي تم تأسيسه على مبدأ أن الحوكمة هي أساس استدامة الأعمال واستمراريتها - مجموعة من القادة والخبراء الدوليين لتعزيز أطر وممارسات حوكمة الشركات في المنطقة، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال.

ويقدم معهد «حوكمة»، مركز المعرفة الرائد في مجال حوكمة الشركات في المنطقة، خبراته من خلال برامج التدريب والخدمات الاستشارية، واستقطاب الخبراء الدوليين لتعزيز تطبيق قواعد الحوكمة في المنطقة، ودعم الأجندة الوطنية، حيث إن الحوكمة تشكل بدورها عاملاً أساسياً لجذب الاستثمار، ودعم استمرارية التنمية المالية والاقتصادية للمنطقة.

وقال الدكتور أحمد بن حسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة معهد «حوكمة»، فخورون بمسيرتنا والتأثير الذي تركناه على مدى الـ17 عاماً الماضية في تشكيل ثقافة الحوكمة الرشيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسنستمر بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال ممارسات حوكمة الشركات، ونتطلع إلى مواصلة هذه الرحلة مع شركائنا وأصحاب المصلحة.

وأشار إلى أن عمل «حوكمة» المكثف بالمنطقة ساعد على زيادة الوعي بأهمية مبادئ حوكمة الشركات، وزيادة الأعمال التي تتبنى أفضل الممارسات، وكان المعهد في طليعة تنمية ثقافة الحوكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدءاً ببناء ثقافة تعزز النزاهة والشفافية، ووصولاً إلى تشكيل قاعدة للانطلاق بخطى ثابتة نحو المستقبل، والعمل بشكل مستمر على مواكبة التطورات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

وقام معهد «حوكمة» بتدريب مديري الشركات وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين في أكثر من 15 دولة، لتحسين ممارسات الحوكمة، وتم نشر تقارير موسعة وموثوقة تسلط الضوء على أهمية حوكمة الشركات، والقواعد والمبادئ التوجيهية للحوكمة لمساعدة الشركات على تبني مبادئ واضحة للحوكمة لدعم الاستدامة والتنمية الاقتصادية في المنطقة.

ومع استمرار المنطقة في سعيها نحو تطبيق ممارسات حوكمة أفضل، يلتزم المعهد بقيادة الطريق نحو تحقيق النمو المستدام، من خلال تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والقيادة والمساءلة. واعتمد المعهد حتى الآن 190 أمين سر مجلس إدارة، و170 مديراً معتمداً.

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