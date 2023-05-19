«مصرف عجمان» و«إعمار العقارية» يستحوذان على نصف سيولة سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذ سهما «مصرف عجمان» و«إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من تداولات سوق دبي في جلسة أمس، بسيولة جاوزت 191.2 مليون درهم، بنسبة 50.9% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 375 مليون درهم. وتجاوز رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بالأسواق المحلية 3.32 تريليونات درهم بنهاية الجلسة.

وتوزع رأس المال السوقي بواقع 2.701 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و622.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. وحقق السوقان إجمالي 18.3 ألف صفقة، شملت 386.6 مليون سهم. وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 163.95 مليون سهم في سوق أبوظبي، و222.67 مليون سهم في سوق دبي.وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين 1.32 مليار درهم، توزعت بين 944.1 مليون درهم في سوق أبوظبي، و375.02 مليون درهم في سوق دبي.

سوق دبي

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 3555.50 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.29%، وقاد سهما «أمانات» و«تعاونية الاتحاد» مكاسب 12 شركة بسوق دبي، وارتفعا بنسبتي 3.6% و1.8% على التوالي. وشهد سوق دبي المالي ارتفاع أسهم شعاع كابيتال 1.8%، وسلامة 1.5%، ومصرف عجمان 1.05%، والإمارات دبي الوطني 0.36%.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، عند مستوى 9508.67 نقاط، منخفضاً بنسبة 0.18%. وارتفع في سوق أبوظبي أسهم بريسايت 4.4%، ورأس الخيمة للأسمنت الأبيض 3.6%، ورأس الخيمة للدواجن 3.5%، وبيانات 3.3%، وملتيبلاي 2.3%. واجتذب سهم «العالمية القابضة» سيولة 269.3 مليون درهم، تلاه «ملتيبلاي» جاذباً أكثر من 84.4 مليون درهم، فيما بلغت سيولة «ألفا ظبي القابضة» 72.3 مليون درهم.

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