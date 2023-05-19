16 % نمو أصول واستثمارات بنوك دبي بنهاية فبراير

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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عززت بنوك إمارة دبي حجم أصولها واستثماراتها في الأنشطة المالية بنسبة 16 % بنهاية شهر فبراير الماضي ليرتفع إجمالي الأصول والاستثمارات إلى قرابة 1.85 تريليون درهم مقارنة بأقل من 1.6 تريليون في فبراير 2022.

وأظهرت تقارير المؤشرات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي أمس أن حجم الأصول المملوكة لبنوك الإمارة ارتفع من 1.5 تريليون درهم إلى قرابة 1.65 تريليون درهم، فيما قفزت الاستثمارات مسجلة 207 مليارات درهم متضمنة الأنشطة الرئيسية وتشمل الأوراق المالية والأسهم والسندات المحفوظة إلى جانب عدد من الأوجه الاستثمارية الأخرى.

رصيد

وأوضحت البيانات بأن بنوك إمارة دبي قد نجحت في تعزيز جاذبيتها لدى العملاء لوضع ودائعهم المصرفية، حيث ارتفع الرصيد التراكمي للودائع في بنوك الإمارة بنسبة 3.2 % من 929 مليار درهم في فبراير 2022، متجاوزاً تريليون درهم في شهر فبراير من العام الجاري. وجاء نمو حجم الودائع مدفوعاً بالزيادة الملحوظة في إجمالي ودائع المقيمين بالدولة سواء من القطاعين الحكومي والخاص أو الأفراد، حيث ارتفعت ودائع هذه الفئة بنسبة 12.5 % مقارنة بالفترة المقابلة من 2022.

وأوضحت البيانات أن حجم الائتمان الممنوح من بنوك الإمارة بلغ 867.7 مليار درهم، مرتفعاً بنهاية فبراير 2023 بحوالي 4 مليارات درهم عن إجمالي التمويلات الممنوحة حتى نهاية شهر يناير من العام نفسه. وارتكزت معظم التمويلات الجديدة في القطاعات المحلية.

مؤسسات

من ناحية أخرى، استقطبت دبي 62 % من إجمالي المؤسسات المرخصة بالقطاع المصرفي بالإمارات وفق مؤشرات التراخيص الممنوحة من المصرف المركزي حتى مارس 2023، التي أوضحت أن 145 مؤسسة تعمل من مقارها الرئيسية داخل الإمارة.

وأوضحت البيانات أن الإمارة تضم أكثر من 50 % من المقار الرئيسية للبنوك المرخصة بالدولة بحوالي 31 بنكاً متضمنة كبرى البنوك الوطنية، إلى جانب عدد من البنوك العربية والأجنبية.

بينما تضم الإمارة 39 مكتب تمثيل للبنوك من إجمالي 63 مكتباً موجودة داخل الدولة، فيما تعمل 68 % من شركات الصرافة المرخصة من مقارها الرئيسية داخل الإمارة بواقع 56 شركة. وأظهرت مؤشرات المصرف وجود 11 شركة تمويل تعمل من دبي بنسبة تبلغ 68 % أيضاً من إجمالي الشركات المرخصة محلياً، بينما تضم شركتين لتسهيلات القيم المخزنة وشركتين أخريين للوساطة النقدية، إلى جانب 4 شركات لخدمات الدفع بالتجزئة.

سقف

ورفعت بنوك أبوظبي سقف أصولها إلى 1.8 تريليون درهم، بينما بلغ إجمالي استثماراتها 248.6 مليار درهم بنهاية فبراير، واستقر إجمالي ودائع العملاء في بنوك الإمارة عند 1.05 تريليون درهم، بينما وصل إجمالي الائتمان الممنوح بدوره 867.9 مليار درهم.

ووصل إجمالي أصول باقي بنوك الدولة 288 مليار درهم وقارب حجم استثماراتها 49 مليار درهم وتجاوز إجمالي رصيد الودائع المصرفية 188 مليار درهم، بينما بلغ إجمالي الائتمان الممنوح من جانبها 161 مليار درهم بنهاية فبراير 2023.

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