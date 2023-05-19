«كابسات 2023» يستعرض أحدث التقنيات في الإعلام والترفيه والأقمار الاصطناعية

المصدر: دبي - البيان

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اختُتمت أمس في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات النسخة الـ29 من معرض «كابسات 2023»، بعد أن سلط الضوء على أحدث التوجهات والتقنيات الناشئة في قطاعات الإعلام والترفيه والأقمار الاصطناعية، كما احتضن عدداً من حلقات النقاش والحوارات الغنية بالمعارف واستضاف عروضاً توضيحية عملية بارزة.

وأتاح الحدث للعارضين من كافة أنحاء العالم فرصة إبراز حلولهم المبتكرة وبناء الشراكات والتعاون للنهوض بمشاريعهم التجارية في المنطقة. وشهد الحدث الإعلان عن مشاريع متعددة وإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مختلف الجهات المُشاركة في المعرض.

رواد

وجمع «كابسات» رواد القطاع العالميين وأهم أصحاب المصلحة والمعنيين على مستوى الإقليم وأتاح لهم مساحةً للتواصل والحوار وتبادل المعارف والابتكارات. وتم خلال الحدث استعراض العديد من التقنيات الحديثة والمبتكرة.

وقالت مارتا أوليندر من شركة «موفيبيرد إنترناشيونال»: سعدنا بالمشاركة في المعرض والذي أتاح لنا فرصة تسليط الضوء على مجموعتنا المتنوعة من الحلول المتقدمة، بما في ذلك رافعات الكاميرات التلسكوبية المتطورة وعالية التقنية للإنتاج السينمائي والتلفزيوني، حيث توظف حلولنا المتقدمة الابتكار لتعزيز سلاسة وسهولة عملية صنع الأفلام ومساعدة منتجي الأفلام ومشغلي الكاميرات حول العالم. كما شكل المعرض منصة لاستكشاف فرص تعاونية مع مجموعة من الشركات في المنطقة.

وقال حامد الرحماني، مدير عام «برودكاست هايتيك سيستمز»: استعرضنا أفكارنا وحلولنا المبتكرة التي تستهدف النهوض بقطاع البث والاتصالات عن بعد.

خبراء

واستقطب المعرض عدداً كبيراً من الخبراء والمحترفين العاملين في القطاع من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، كما شهد تنظيم العديد من حلقات النقاش والمؤتمرات بمشاركة نخبة من المتحدثين من الخبراء ورواد القطاع، لتسليط الضوء على التقنيات الحديثة والناشئة التي ترسم ملامح مستقبل قطاعات الإعلام والترفيه والأقمار الاصطناعية.

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