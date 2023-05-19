«الاقتصاد» تتلقى 700 طلب تسجيل في المرحلة 2 لمشروع «موطن ريادة الأعمال»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تلقت وزارة الاقتصاد 700 طلب تسجيل من الشركات الناشئة، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، للمشاركة في برامج ومبادرات المرحلة الثانية من المشروع الوطني «موطن ريادة الأعمال»، وذلك خلال الفترة من أكتوبر 2022 وحتى أبريل 2023، وتجري الوزارة حالياً مجموعة من الاختبارات والتدريبات لاختيار الطلبات الفائزة بالمشاركة في هذه المرحلة، وفقاً لمعايير واشتراطات محددة.

وأوضحت الوزارة أن طلبات المرحلة الثانية من المشروع تضمنت 44 طلباً لتطوير نظم العمليات الداخلية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة بمجال الامتياز التجاري، بالشراكة مع شركة «امتياز»، و120 طلباً لدعم أصحاب المشاريع الناشئة للتوسع في السعودية، وكذلك 117 طلباً من أصحاب الشركات الناشئة من مجموعة دول أبرزها السعودية والبحرين ومصر وبنغلاديش والجزائر وباكستان والمغرب والهند والبرازيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لبدء وتوسيع أعمالهم في الإمارات، كما تم استلام أكثر من 40 طلباً للمشاركة في «تحدي ابتكار الزراعة الذكية».

تعاون

ويأتي تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في إطار دعم جهود الدولة لتنمية ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث حرصت الوزارة على تعزيز التعاون والشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، لتطوير منظومة متكاملة لرواد الأعمال.

واستطاعت الوزارة، خلال المرحلة الأولى من المشروع تقديم الدعم لأكثر من 240 شركة ناشئة، وأكثر من 700 مشروع من أصل 5 آلاف من الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

شراكات

ونجحت في إقامة وبناء شراكات متنوعة تجاوزت الـ 35 شراكة، خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، حيث تعد هذه الشراكات هي الأكبر من نوعها بين الحكومة والقطاع الخاص الوطني والمؤسسات والشركات العالمية المعنية بريادة الأعمال.

كما استطاعت من خلال هذه الشراكات إطلاق 17 برنامجاً، و15 عرضاً وخصومات مالية، بما أسهم في إحداث نقلة نوعية في بيئة ريادة الأعمال، ودفعها لمستويات أكثر تنافسية، وتعمل الوزارة حالياً على إعداد مجموعة من الشراكات الجديدة لتوفير برامج ومبادرات تدعم التحول الرقمي وتوسيع الاستيراد والتصدير لدى الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير خدمات عالمية المستوى لهم، وتشجيعها على التوسع عالمياً انطلاقاً من الإمارات.

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