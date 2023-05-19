«وي ماركت بلايس» تطلق أعمالها في سوق الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت «وي ماركت بلايس»، منصة اللوجيستيات الميل الأخير، والتي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة لتقديم خدمة توصيل سريعة وسلسة، عن انطلاقها في سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات.

وتهدف المنصة إلى الحصول على أكثر من 500 تاجر تجزئة وبائع مرموق وموثوق مع نهاية 2023، وتستند حالياً على نموذج قائم على الدعوات فقط، وستتميز المنصة بعدد محدود من البائعين لضمان المنافسة المتواضعة وأفضل جودة للمنتجات لعملاء الإمارات.

وتقدم «وي ماركت بلايس»، مع وجود شبكة مؤلفة من أكثر من 500 ألف سائق بالإضافة إلى الشركاء المحليين، للزبائن في أنحاء الإمارات إمكانية الوصول لمجموعة واسعة من المنتجات العالية الجودة، منها العلامات التجارية وشركات البيع بالتجزئة الفاخرة، مع خدمة توصيل سريعة في غضون 5 دقائق، وأسعار تنافسية على منصتها.

وقالت أناستازيا كيم، الشريك المؤسس للمنصة: ستعمل المنصة على مساعدة تجار البيع بالتجزئة في تقديم خدمة التوصيل لزبائنهم عند الطلب من دون متاعب في أنحاء الإمارات.

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