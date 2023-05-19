«إنتيغريت» يكشف عن أفضل الممارسات في التقنيات السمعية البصرية

المصدر: (دبي - البيان)

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أسدل الستار أمس على معرض «إنتيغريت ميدل إيست»، الذي جمع أقطاب قطاع التكنولوجيا السمعية البصرية الاحترافية من جميع أنحاء العالم، ووفَّر لهم منصة لتبادل المعارف والخبرات.

وتسنى لزوار المعرض التعرف إلى أحدث التطورات التكنولوجية، وأفضل الممارسات في قطاع التقنيات السمعية البصرية من أبرز الخبراء، كما اطلعوا من خلال الجلسات والحوارات، على أحدث الاتجاهات والقضايا السائدة، بما في ذلك مستقبل قطاع التكنولوجيا السمعية البصرية الاحترافية، وتزايد استخدامات التقنيات الافتراضية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والشعبية المتنامية للرياضات الرقمية، ورحلة التنقل غير اللمسي، وبث الفعاليات عن بعد، وتكامل المتاجر الحقيقية والافتراضية عبر تكنولوجيا الواقع الممتد، ومسارات الربح الجديدة التي يتيحها القطاع.

وحقَّقت النسخة الأولى من المعرض نجاحاً مشهوداً، إذ إنها استعرضت أحدث التطورات في التكنولوجيا السمعية البصرية الاحترافية، من أبرز رواد القطاع في مختلف نواحيه، وجمعت مجالاً متنوعاً من القطاعات ذات الصلة، وأتاحت للزوار إمكانية التعرف إلى أحدث حلول التقنيات السمعية البصرية الاحترافية المبتكرة.

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