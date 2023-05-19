الإمارات تستعرض دورها مانحاً عالمياً للمساعدات الإنمائية

المصدر: دبي - البيان

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شاركت الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2023، الذي عقد خلال الفترة الممتدة من 16 - 18 مايو الجاري في مدينة سمرقند بأوزبكستان، وناقش الاجتماع التحديات الاقتصادية العالمية، وآفاق النمو الاقتصادي. واستعرضت الدولة خلال الاجتماع دورها مانحاً عالمياً للمساعدات الإنمائية

ضم فريق الوزارة المشارك في الاجتماع، يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة الضرائب الدولية، وعدد من المسؤولين في الوزارة، كما حضر الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء ومجلس المديرين وإدارة البنك.

منصة

وأكد يونس الخوري أهمية الحدث باعتباره منصة بارزة لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية على الساحة العالمية، وقال: يتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دوراً رئيسياً في مساندة البلدان للتغلب على مختلف التحديات الاقتصادية التي تواجهها، ودعم مسيرة التنمية المستدامة. وندعو البنك لمواصلة استكشاف الفرص لتحسين طاقته الرأسمالية بما يتماشى مع توصيات الاستعراض المستقل لأطر كفاية رأس المال لدى بنوك التنمية المتعددة الأطراف لمجموعة العشرين.

وأكد أنه يتعين على البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مواصلة إعطاء الأولوية لتقديم الدعم الاستراتيجي الهادف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية في البلدان الأكثر حاجة، خاصة تلك التي تزايدت فيها حالات عدم اليقين مما أدت إلى تفاقم التداعيات العالمية.

وأشار إلى أهمية التركيز على تعزيز القدرة التنافسية وعمليات الحوكمة الناجحة في القطاع العام، ودعم اعتماد أفضل الممارسات التشغيلية والإدارية، بما في ذلك استمرار تقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعزيز التكامل الإقليمي والعالمي لتسهيل التجارة والاستثمار، وتعزيز أطر التعاون الاقتصادي بشكل أوثق.

وأضاف: تجمع الإمارات والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي، وتعكس الالتزام المشترك بتحقيق الازدهار العالمي والتنمية الشاملة والمستدامة.

دور

وقال: تمثل دور الإمارات في السنوات الماضية الاستباقي في مجال المساعدات الإنسانية، حيث أدارت الدولة ونفذت بشكل فعال العديد من المساعي الإنسانية والتنموية عبر 170 بلداً وبقيمة إجمالية بلغت 3.5 مليارات دولار، الأمر الذي عزز مكانة الإمارات عالمياً مانحاً رسمي للمساعدات الإنمائية. وانطلاقاً من هذه الأولويات، يقتضي كضرورة أساسية، إرساء أسس العمل الجماعي وتوطيده، لضمان أعلى درجات التأهب لمواجهة التحديات العالمية.

وشدد على التزام الإمارات وحرصها على تخفيف الآثار الناجمة عن التغيير المناخي، حيث تتعاون الدولة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتعزيز التنسيق والتعاون متعدد الأطراف لتحفيز عمليات التمويل المناخي.

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