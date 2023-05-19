«سيملس» ينطلق الثلاثاء في دبي

المصدر: (أبوظبي - وام)

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تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2023» في دبي يومي 23 و24 مايو الجاري في أرض المعارض بمركز التجارة العالمي بتنظيم مشترك بين جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي وشركة تيرابين العالمية لتنظيم المؤتمرات.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر هذا العام الإعلان عن النسخة المحدثة من الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي 2023 التي تهدف إلى تفعيل وتعزيز التعاون العربي المشترك المبني على المعرفة الرقمية، وتطوير البنى التحتية التكنولوجية والتشريعية، ودعم خطط التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في الدول العربية على أن تتناول الرؤية التحديات الإقليمية والعالمية التي فرضتها الأزمات الاقتصادية والجغرافيا السياسية. فيما سيتم الإعلان عن مبادرة مهمة لدعم أصحاب المشاريع الريادية الناشئة في المنطقة العربية.

ويُعد المؤتمر والمعرض الأكبر في الشرق الأوسط في مجال موضوعات الاقتصاد الرقمي ويشارك فيه 500 شركة دولية. وتشهد نسخة هذا العام حضوراً مميزاً عبر تسجيل أكثر من 15000 زائر حتى الآن، بمشاركة أكثر من 500 متحدث من جهات عالمية، في 200 جلسة متخصصة على هامش المعرض تُلقي الضوء على أحدث التقنيات في عالم الثورة الرقمية.

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