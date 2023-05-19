الشارقة تستضيف مؤتمراً لاستشراف فرص الاستثمار في كيرلا

المصدر: (الشارقة - وام)

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انطلقت أمس بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة أعمال مؤتمر الاستثمار الأول الذي نظمته صحيفة «جلف مادهيامام»، بالتعاون مع عدد من الشركات الاقتصادية في الشارقة وولاية كيرلا الهندية، بحضور الشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ووليد عبدالرحمن بو خاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، إلى جانب عدد من رجال الأعمال في الإمارات والهند.

يأتي تنظيم القمة بالتزامن مع معرض «اكتشف كيرلا»، التي تنطلق فعالياته اليوم في مركز إكسبو الشارقة وتستمر 3 أيام، ويناقش خلال جلساته عدداً من المواضيع التي تصب في التعريف بالبيئة الاستثمارية في الهند عامة وولاية كيرلا خاصة، وسبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأكد الشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات أهمية السوق الهندية بالنسبة لإمارة الشارقة كونه يعد ثالث أكبر سوق من حيث الأهمية للإمارة، مشيراً إلى دعم الهيئة لأعمال القمة وفعاليات المعرض الذي يستعرض الفرص الاستثمارية خاصة في المجال السياحي أمام رجال الأعمال في البلدين.

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