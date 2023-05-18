دبي الرابعة عالمياً في ترتيب المباني الشاهقة بـ 395 ناطحة سحاب

المصدر: البيان

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احتلت مدينة دبي المركز الرابع في ترتيب مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية لأفضل ٢٥ مدينة في العالم بها أكبر عدد من ناطحات السحاب.

ورصد تقرير لموقع "فيجوال كابيتاليست" وجود 395 ناطحة سحاب في دبي، منها 28 ناطحة مذهلة معمارياً، إذ أصبحت المدينة مرادفًا للهندسة المعمارية الفخمة، والمباني التي حطمت الأرقام القياسية، مثل برج خليفة، الذي يُعدّ أطول مبنى في العالم حالياً بارتفاع 828 متراً.

ووفقا للتقرير، شهدت الإمارات العربية المتحدة تقدما مذهلاً في المعمار الشاهق "ناطحات السحاب" كواحدة من أفضل 25 مدينة حول العالم.

واشار الموقع إلى برج خليفة، الذي يُعدّ أطول بناء في العالم حاليا بارتفاع 828 مترا، كونه شاهداً على تقدم مدينة دبي ومعاصرتها ومنافستها العالمية.

وجاءت مدينة هونغ كونغ الصينية في المرتبة الأولى، والتي تضم 657 ناطحة سحاب، منها ست ناطحات يبلغ ارتفاعها أكثر من 300 مترا، وتلتها مدينة شينتشن الصينية، والتي كانت قرية صغيرة حتى السبعينيات من القرن الماضي، والآن تضم 513 ناطحة سحاب.

واحتلت مدينة نيويورك المركز الثالث في القائمة بحوالي 421 ناطحة سحاب، ويبرز مبنى إمباير ستيت الشهير كأحد أهم علامات المدينة رغم أنه ليس أعلاها حاليا. وفي المركز الخامس -بعد دبي- جاءت مدينة غوانزو الصينية أيضا بـ254 ناطحة سحاب.

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