أحمد بن سعيد: نسعى لتعزيز مكانة دبي مركزاً رائداً للأعمال والسياحة

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة أن طيران الإمارات يسعى لتعزيز مكانة دبي ودعم أجندة D33 لتعزز مكانتها كمركز رائد للأعمال والسياحة على مستوى العالم.

وقال سموه على حسابه في "توتتر": "تشرفنا اليوم باستضافة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية في المقر الرئيسي لمجموعة طيران الإمارات،حيث استمع سموهما من السير تيم كلارك عن خطط طيران الإمارات المستقبلية، كما تجول في مختلف الأقسام الرئيسية."

وأضاف،"جرى استعراض الاستثمارات في منتجاتنا وعلامتنا التجارية والمبتكرات لتزويد عملائنا بتجارب سفر فريدة ومريحة".

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