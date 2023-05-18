10.2 ملايين دولار إيرادات «أنغامي» للربع الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت شركة أنغامي، المدرجة في بورصة ناسداك، عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للربع الأول من عام 2023، المنتهي في 31 مارس 2023. ورغم مواجهتها عدداً من التحديات المرتبطة بالعملة في مصر ولبنان، نجحت أنغامي في تحقيق إيرادات غير مدققة بلغت 10.2 ملايين دولار في الربع الأول من عام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 6 % مقارنة بالربع الأول 2022.

وأدى تركيز أنغامي المستمر على تحقيق الكفاءة والسعي إلى الربحية إلى تعزيز هامش الربح الإجمالي بشكل كبير، حيث سجّل زيادة ملحوظة من 17 % في الربع الأول من عام 2022 إلى 23 % في الربع الأول من عام 2023، ما يمثّل نمواً بقيمة 3.1 ملايين دولار في الأرباح قبل اقتطاع تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

وتعود إنجازات أنغامي في الربع الأول من عام 2023 إلى زيادة بنسبة 39 % في الإيرادات المتأتية من قنوات الاكتتاب المباشر (غير شركات الاتصالات)، وإلى نمو بنسبة 16 % في عدد المشتركين بالخدمة المدفوعة، فضلاً عن تحسين الهوامش مع مزوّدي المحتوى وشركات الاتصالات مقارنة بالربع الأول من عام 2022. إضافة إلى ذلك، حققت الإيرادات الناتجة عن الإعلانات نمواً بنسبة 10 % في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة عينها من عام 2022، (ما يمثّل زيادة بنسبة تفوق 32 % عند تعديل إيرادات إعلانات الربع الأول من عام 2022 على شكل إيرادات المقايضة غير النقدية). وكان النمو الملحوظ في الإيرادات في قطاع الإعلانات ناتجاً عن خدمة الموسيقى المجانية من أنغامي وقدرتها على الاستفادة من الكم الهائل من بيانات المستخدمين، وعلاقاتها الواسعة مع الفنانين، والتكنولوجيا لإنشاء محتوى يعكس العلامة التجارية. تسهم هذه الإنجازات في تسليط الضوء على التزام المنصة بتعزيز النمو المستدام وتحسين هوامش الربح.

وتخطط أنغامي لإطلاق خطة اشتراك جولد في مايو من عام 2023، في إطار التزامها المستمر بزيادة متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU). ستتضمن هذه الباقة المميزة خدمات مبتكرة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وغيرها الكثير من الميزات الجديدة، على أن تتزامن مع إعادة تسعير خطط الاتصالات القديمة لتحسين إمكانية توليد الإيرادات.

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