15 % نمو الإنفاق على التجارة الإلكترونية بالمنطقة في 2023

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقعت منصة «تريدلينغ» للوساطة التجارية نمو الإنفاق على التجارة الإلكترونية بنسبة 15 % خلال عام 2023، بسبب زيادة إنفاق فئة الشباب على التقنيات الرقمية.

وكشفت «تريدلينغ» في تقرير عن استمرار التوجهات القائمة على اعتماد التقنيات الرقمية الناجمة عن أزمة «كوفيد19» في عدة قطاعات مدفوعة برغبة السكان اليافعين ومحبي التكنولوجيا. وذكر التقرير أن العالم شهد زيادة كبيرة في اعتماد التقنيات الرقمية كنتيجة للإجراءات المفروضة خلال الأزمة الصحية العالمية، ومن المتوقع أن تستمر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهذا التوجّه بإضافة حوالي 100 مليون مستخدم جديد للخدمات الرقمية خلال السنوات الخمس المقبلة، على الرغم من إلغاء منظمة الصحة العالمية جائحة «كوفيد19» من حالات الطوارئ العالمية.

وتشير التوقعات إلى إضافة 125 مليون مستخدم رقمي جديد تقريباً بحلول 2030 مع تعزيز قيمة الاقتصاد الرقمي للمنطقة من 100 مليار دولار في عام 2022 وصولاً إلى 500 مليار دولار بحلول نهاية العقد.

وقال ماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمنصة «تريدلنغ»: يتمتع قطاع التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط والاقتصاد الرقمي في المنطقة بالإمكانات اللازمة للريادة خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في الإمارات. شكّل الموقع الاستراتيجي والاقتصاد المتنوع والبنية التحتية المبتكرة عوامل أساسية لازدهار التجارة الإلكترونية في الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، ولا يبدو أن هذا الواقع سيتغير على المدى المنظور. ويمتلك القطاع مستقبلاً واعداً بفضل الجهود الاستباقية التي تبذلها القيادة الرشيدة بالدولة لرعاية وتشجيع هواة التكنولوجيا اليافعين، واستعدادها لاعتماد التقنيات والحلول الرقمية الجديدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز